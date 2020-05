FC Bayern: Leihe von Ivan Perisic könnte verlängert werden

Der FC Bayern würde Ivan Perisic gerne über diese Saison hinaus halten. Die aktuelle Leihe endet allerdings nach dieser Spielzeit. Unter Umständen könnte sie verlängert werden.

Die Münchner besässen eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro für den kroatischen Flügelstürmer, der vor seiner Verletzung in diesem Jahr unter Hansi Flick eine wichtige Rolle spielte. Schon jetzt scheint aber klar, dass der deutsche Rekordmeister den Preis für den 31-Jährigen auf jeden Fall drücken will. Wegen der Coronakrise ist unklar, ob und welchen Betrag die Bayern für Perisic überhaupt hinlegen können oder wollen.

Laut “Corriere dello Sport” wird Inter dem Bundesliga-Klub wohl entgegenkommen. Möglich ist als weiteres Szenario eine Verlängerung der Leihe bei Übernahme der vollen Gehaltskosten um ein weiteres Jahr.

Da es Perisic in München gut gefällt, ist ein Verbleib weiterhin wahrscheinlich.

psc 5 Mai, 2020 15:46