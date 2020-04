Fix: Der FC Bayern nimmt Lenn Jastremski unter Vertrag

Der FC Bayern begrüsst den deutschen U19-Nationalspieler Lenn Jastremski.

Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt ablösefrei vom VfL Wolfsburg zu den Münchnern, wo er zunächst in die 2. Mannschaft integriert wird. “Wir freuen uns sehr, dass sich Lenn Jastremski für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat. Er hat in der laufenden Saison in der U19 des VfL Wolfsburg und auch in der Nationalmannschaft sehr gute Leistungen gezeigt und wir möchten mit ihm gemeinsam in der 3. Liga die nächsten Entwicklungsschritte in den Profifußball machen“, kommentiert Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer den Neuzugang.

psc 9 April, 2020 19:00