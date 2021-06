Der FC Bayern hat sich bei Leon Goretzka & Niklas Süle entschieden

Der FC Bayern hat wichtige Entscheidungen bezüglich Zukunftsplanung getroffen: Leon Goretzka und Niklas Süle sollen beide verlängern.

Der neue Vertrag mit Mittelfeldspieler Goretzka hat schon eine ganze Weile hohe Priorität. Den nur noch ein Jahr gültigen Kontrakt mit dem 26-jährigen Stammspieler möchte man am liebsten langfristig verlängern. Laut “Sport Bild” wird es aber nicht so simpel wie zunächst gedacht. Angeblich wurde ein neuer Berater herangezogen, zudem soll Goretzka konkretes Interesse bei ausländischen Topklubs geweckt haben. Die Tendenz geht aber weiterhin in Richtung Verlängerung, da sich auch der Nationalspieler in München wohlfühlt und sich einen längeren Verbleib sehr gut vorstellen kann.

Inzwischen plant man an der Säbener Strasse auch weiter mit Niklas Süle. Hinter der Zukunft des Innenverteidigers stand lange Zeit ein Fragezeichen. Mittlerweile sieht der Plan von Seiten des Klubs eine Verlängerung vor. Zunächst möglicherweise nur um ein Jahr, damit man Zeit gewinnen kann. Auch der Kontrakt des 25-jährigen Abwehrspielers läuft bereits im kommenden Jahr aus.

psc 23 Juni, 2021 09:31