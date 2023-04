FC Bayern listet auch Jonathan David

Der FC Bayern lotet momentan alle möglichen Option aus, um sich einen neuen Torjäger zu holen. Dabei beobachtet der deutsche Rekordmeister auch Jonathan David. Die Schar an Mitbewerbern ist allerdings enorm.

Jonathan David (23) weckt durch seine exzellente Saison Begehrlichkeiten bei den Topklubs. Die «L’Equipe» bringt den Stürmer bei reihenweise Teams ins Gespräch, unter anderem Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Das Problem bei diesem Trio ist die für die kommende Saison noch ungeklärte Trainerfrage.

Die Chance für den FC Bayern? Die Münchner sollen sich ebenfalls mit David beschäftigen. Manchester United taucht am Ende auch noch auf der langen Liste an Interessenten auf. Davids Preisschild soll bei 65 Millionen Euro liegen, ist im Vergleich zu anderen Optionen auf dem Sommermarkt wie Harry Kane oder Victor Osimhen also wesentlich günstiger.

Es wird sehr wahrscheinlich Davis letzte Saison beim OSC Lille. Der kanadische Nationalspieler kommt auf 21 Tore in der Ligue 1 und liegt damit nur einen Treffer hinter Kylian Mbappe.

David zeichnet sich durch seinen hervorragenden Torriecher aus und kann nicht nur in der Sturmspitze, sondern auch auf den Aussenbahnen eingesetzt werden. Die Physis eines typischen Neuners besitzt er allerdings nicht, fällt dafür aber durch eine unglaubliche Schnelligkeit auf.

aoe 29 April, 2023 11:14