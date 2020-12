FC Bayern lobt David Alaba in höchsten Tönen – trotzdem wechselt er

David Alaba wird zum insgesamt siebten Mal zu Österreichs Fussballer des Jahres ausgezeichnet. Für den 28-Jährigen gibt es von Seiten des FC Bayern lobende und anerkennende Worte. Dennoch steht der Abgang des Abwehrspielers wohl bevor.

Seine Auszeichnung zum Fusballer des Jahres in der Heimat, wo sich Alaba unter anderem gegen Leipzigs Marcel Sabitzer durchgesetzt hat, nimmt Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum Anlass für ein Loblied: “Ich möchte David Alaba herzlich zu seiner Wahl als Österreichs Fußballer des Jahres gratulieren. Der FC Bayern ist stolz auf diesen Spieler und auf das, was er für unseren Verein in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 geleistet hat. David hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir fünf Titel gewonnen haben. Er ist ein ausgezeichneter Fußballer, einer der Führungsspieler in unserem Team und auch menschlich ein feiner Kerl. Wir alle beim FC Bayern freuen uns für ihn über diese Auszeichnung.”

Auch Trainer Hansi Flick lobt seinen Spieler in höchsten Tönen: “David hat sich diese Auszeichnung mit seinen Leistungen in diesem Jahr mehr als verdient. Er hat sein unglaubliches Niveau noch einmal gesteigert und ist auch auf der für ihn zunächst ungewohnten Position in der Innenverteidigung zu einem der besten Spieler der Welt geworden. Er war ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und hat enorm viel dazu beigetragen, dass wir fünf Titel gewonnen haben. Ich möchte ihm auch im Namen der ganzen Mannschaft und meinem Trainerteam herzlich zu dieser Wahl gratulieren.”

Trotz der starken Leistungen und der Wichtigkeit für die Mannschaft werden sich die Wege von Alaba und dem FC Bayern zum Saisonende wohl trennen. Der Verhandlungsfaden wurde getrennt und nicht wieder aufgenommen. Laut “Marca” könnte der Defensivspezialist im Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechseln. Ab dem 1. Januar kann Berater Pini Zahavi frei mit anderen Vereinen verhandeln.

psc 22 Dezember, 2020 12:10