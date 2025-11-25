Der FC Bayern hängt Michael Olise ein Mega-Preisschild um

Michael Olise hat am vergangenen Wochenende mit einem Galaauftritt beim 6:2 gegen den SC Freiburg einmal mehr seine Wichtigkeit für den FC Bayern untermauert. Der Franzose dürfte den Verein nur verlassen, wenn ein Interessent eine horrende Summe auf den Tisch legt.

Laut "CaughtOffside" sind mindestens 130 bis 140 Mio. Euro Ablöse notwendig, damit die Bayern überhaupt erst in Verhandlungen einsteigen. Olise wird als absolut zentraler Spieler erachtet. Er kam im Sommer 2024 von Crystal Palace nach München und hat dort einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Wahrscheinlicher als ein Abgang ist derzeit sogar eine (vorzeitige) Vertragsverlängerung des Nationalspielers bei den Bayern.

Vor allem aus der Premier League gibt es grosses Interesse am 23-Jährigen: Allen voran der FC Liverpool, aber auch Arsenal und Manchester United haben ihn auf dem Schirm.

Bei den Reds wird Olise als legitimer Nachfolger von Mohamed Salah erachtet. Bis es soweit kommt, ist es allerdings ein weiter Weg. Derzeit deutet wenig auf einen baldigen Abgang des Topstürmers aus München hin.

Peter Schneiter 25 November, 2025 17:12