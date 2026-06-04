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Positiver Austausch

Der FC Bayern hat sich mit Nationalspieler Nathaniel Brown geeinigt

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 15:48
Der FC Bayern hat sich mit Nationalspieler Nathaniel Brown geeinigt

Nathaniel Brown winkt an der WM ein Stammplatz auf der linken Abwehrseite des DFB-Teams. Nach dem Turnier könnte es für ihn nach München gehen.

Der FC Bayern hat sich nach Angaben von «Sky» mit dem 22-jährigen Frankfurt-Profi mündlich tatsächlich schon auf einen Vertrag geeinigt. Brown kann auf der linken Seite verschiedene Positionen bekleiden und auch in offensiverer Ausrichtung zum Zug kommen. Er wäre eine direkte Alternative zu Alphonso Davies, der zuletzt mit grösseren und vor allem wiederkehrenden Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Nach dem Abgang von Raphaël Guerreiro wird der deutsche Rekordmeister auf dieser Position auf jeden Fall aktiv.

Brown hat demnach bereits einen Austausch mit Bayern-Coach Vincent Kompany gehabt. Dieser verlief sehr positiv. Der Nationalspieler ist sich mit den Bayern über einen Vertrag bis 2031 einig.

Entscheidend ist nun, ob sich die Münchner mit Frankfurt über die Ablösemodalitäten einigen können. Eintrahchts Sportvorstand Markus Krösche soll eine Ablöse in Höhe von 60 Mio. Euro fordern. An dieser Forderung könnte ein Deal unter Umständen scheitern.

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