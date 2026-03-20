Der FC Bayern ist plötzlich offen für Verkauf von Alphonso Davies

Der FC Bayern schliesst einen Verkauf von Linksverteidiger Alphonso Davies, der seinen Vertrag erst letztes Jahr verlängert hatte, nicht mehr aus.

Nachdem der 25-jährige Kanadier auf der linken Seite jahrelang ein sicherer Wert und sogar Leistungsträger war, wurde er zuletzt immer wieder von happigen Verletzungsproblem zurückgeworfen. Nach Angaben von «Bild»-Fussballchef Christian Falk im Podcast «Bayern Insider» ist ein Abgang von Davies bei den Bayern sogar schon im Sommer zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Allerdings bräuchte es schon ein sehr stattliches Angebot, um die Bayern-Bosse in Versuchung zu bringen.

Davies steht bis 2030 unter Vertrag. Grundsätzlich fühlt sich der Linksfuss in München weiterhin sehr wohl, auch wenn die ständigen Rückschläge insbesondere in den letzten 13 Monaten seit seinem Kreuzbandriss im Februar 2025 hart sind. Zurzeit muss er wegen einer Oberschenkelzerrung pausieren.

Im Sommer steht für den Kanadier mit der Heim-WM ein Highlight an, bei dem er unbedingt dabei sein will.