FC Bayern: Offerte für Rechtsverteidiger Dodô

Der FC Bayern sucht für die Position des Rechtsverteidigers einen neuen Spieler. Nun haben die Münchner angeblich ein Angebot für einen Brasilianer abgegeben.

“Le 10 Sport” berichtet von einer 20 Mio. Euro-Offerte, die die Bayern für den 21-jährigen Youngster Dodô von Shkahtar Donezk abgegeben haben sollen. Der junge Profi steht seit Anfang 2018 im Aufgebot der Ukrainer, wobei er in der letzten Saison noch nach Portugal an Vitoria Guimaraes ausgeliehen war. In dieser Saison hat sich Dodô dann als Stamm-Rechtsverteidiger bei Shakhtar durchgesetzt.

Jetzt ist er also ein Thema beim FC Bayern – wie auch Sergiño Dest von Ajax. Der 19-jährige US-Verteidiger soll nach wie vor im Fokus des deutschen Rekordmeisters stehen. Sein Abgang bei Ajax soll fest eingeplant sein.

psc 25 Mai, 2020 09:17