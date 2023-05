Der FC Bayern kann das Paket für Declan Rice zahlen

Dies twittert "Sky"-Journalist Florian Plettenberg zumindest. Sowohl die Bayern-Bosse wie auch Trainer Thomas Tuchel sind von Rice demnach voll überzeugt. Der 24-jährige Defensivstratege ist nur noch eine Saison an seinen Stammklub West Ham gebunden und könnte die Londoner im Sommer verlassen.

Auch Premier League-Klubs wie Arsenal und Manchester United umgarnen Rice. Die Bayern hoffen aber auf den Zuschlag. Als Ablöse könnten knapp 100 Mio. Euro vonnöten sein.

News #Rice: Internally it is said that the poker has begun now! Tuchel and the bosses want him as reported and he’s one of the targets who’s top on the list.

➡️ Been told that Bayern could pay the price package demanded!

Important: It’s not advanced yet and it’s still unclear… pic.twitter.com/Z9que5Df9l

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2023