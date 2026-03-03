SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 15:50
Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

Torjäger Victor Osimhen wurde schon einige Male mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Jetzt ist es wieder soweit.

Nach Angaben von «Foot Mercato» ist der 27-jährige Nigerianer bei den Münchner ein Thema. Und zwar als Ersatz bzw. Nachfolger von Harry Kane. Der 32-jährige Engländer steht aktuell bis 2027 unter Vertrag. Der Verein möchte den Kontrakt verlängern. Ob dies gelingt, ist jedoch noch ungewiss. Deshalb ist Osimhen ein Thema.

Im Januar soll der Angreifer dem deutschen Rekordmeister sogar aktiv angeboten worden sein, obwohl er erst im vergangenen Sommer fix von Napoli zu Galatasaray wechselte.

Osimhens Vertrag in Istanbul läuft bis 2029. Die sportliche Führung der Bayern um Max Eberl prüfen eine baldige Verpflichtung.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Thema Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

3.03.2026 - 10:22
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

3.03.2026 - 09:13
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Qualitäten sind gefragt

Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

2.03.2026 - 09:16
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

1.03.2026 - 10:08