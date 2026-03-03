Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

Torjäger Victor Osimhen wurde schon einige Male mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Jetzt ist es wieder soweit.

Nach Angaben von «Foot Mercato» ist der 27-jährige Nigerianer bei den Münchner ein Thema. Und zwar als Ersatz bzw. Nachfolger von Harry Kane. Der 32-jährige Engländer steht aktuell bis 2027 unter Vertrag. Der Verein möchte den Kontrakt verlängern. Ob dies gelingt, ist jedoch noch ungewiss. Deshalb ist Osimhen ein Thema.

Im Januar soll der Angreifer dem deutschen Rekordmeister sogar aktiv angeboten worden sein, obwohl er erst im vergangenen Sommer fix von Napoli zu Galatasaray wechselte.

Osimhens Vertrag in Istanbul läuft bis 2029. Die sportliche Führung der Bayern um Max Eberl prüfen eine baldige Verpflichtung.