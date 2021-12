FC Bayern profitiert von Champions League-Aus von Dortmund, Wolfsburg & Leipzig

Der FC Bayern ist der einzige Bundesliga-Klub, der in der Champions League überwintert und sich für das Achtelfinale qualifiziert hat. Dass die übrigen deutschen Klubs vorzeitig scheiterten, hat für die Münchner sogar etwas Positives.

Die Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool fallen für den deutschen Rekordmeister nun höher aus. Dank den sechs Siegen in der Gruppenphase und dem Einzug in die K.o.-Phase haben die Bayern bereits jetzt Prämien in Höhe von 78,5 Mio. Euro gesichert. Weitere werden noch hinzukommen. Allerdings gibt es durch die Zuschauerbeschränken auch hohe Einnahmenverlust: Ein volles Haus bringt pro Spiel etwa 4 Mio. Euro. Auf diese müssen die Münchner vorderhand wieder verzichten. In Bayern sind vorläufig wieder keine Zuschauer mehr zugelassen.

psc 9 Dezember, 2021 16:05