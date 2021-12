Der FC Bayern & PSG machen Barça Supertalent Diego Almeida streitig

Das erst 17-jährige ecuadorianische Abwehrtalent Diego Almeida vom FC Barcelona hat es dem FC Bayern und Paris St. Germain angetan.

Spanischen Medienberichten zufolge möchten die beiden Topklubs den Youngster aus La Masia weglotsen und in ihre eigenen Nachwuchsakademien integrieren. Almeida hat seine fussballerische Ausbildung beim FC Barcelona bestritten. Derzeit spielt er in der U19 und kam in dieser Saison zu drei Youth League-Einsätzen. Der Innenverteidiger zählt zu den grössten Talenten Barcelonas. Der Sprung in die Profi-Mannschaft soll nur eine Frage der Zeit sein. Sofern Almeida tatsächlich im Klub bleibt. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2023.

psc 3 Dezember, 2021 14:12