FC Bayern: Ein Quarantäne-Trio kehrt zurück

Bayern-Coach Julian Nagelsmann kann ab sofort wieder auf drei Akteure bauen, die sich zuletzt in Quarantäne befanden.

Es geht um Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance, die sich mit negativen Coronatests freitesten konnten. “Sie haben heute Nacht um 24 Uhr die Quarantäne ruckartig verlassen. Die könnten morgen in den Kader stoßen. Es sind keine Optionen von Beginn an, aber zumindest drei Alternativen mehr, was uns guttut”, sagt Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

Wegen eines positiven Coronatests einer Kontaktperson mussten die drei in Quarantäne. Alle drei hatten sich bis zuletzt nicht impfen lassen, bei Gnabry und Musiala ist dies inzwischen geschehen. Joshua Kimmich, der selbst infiziert wurde, bleibt in häuslicher Isolation.

Die Bayern treffen am Samstagabend in der Allianz Arena auf Arminia Bielefeld. Verzichten muss Nagelsmann dabei auf drei Spieler, die sich neu verletzt haben: Marcel Sabitzer und Bouna Sarr fallen wegen Muskelverletzungen beide mehrere Wochen aus. Abwehrspieler Tanguy Nianzou hat sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Er sollte nächste Woche wieder ins Training einsteigen können.

psc 26 November, 2021 14:38