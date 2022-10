Dem FC Bayern entgehen wegen Barça-Misserfolg keine Lewandowski-Millionen

Ein Ausscheiden des FC Barcelona aus der Champions League nach der Gruppenphase hätte für die Bayern im Zusammenhang mit dem Lewandowski-Wechsel keine grossen Konsequenzen.

Tatsächlich wurden mit dem FC Barcelona zusätzlich zu den 45 Mio. Euro fixer Ablöse noch Bonuszahlungen in Höhe von 5 Mio. Euro vereinbart. Laut «Bild» sind diese aber nicht an das Überwintern von Barça in der Königsklasse gebunden. Vielmehr geht es um leichter zu erreichende Pflichtspieltore in Meisterschaft und Europacup. Diese kann Lewandowski auch in der Europa League erzielen.

Barça steht zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Inter Mailand geht mit drei Punkten Vorsprung in die letzten beiden Partien.

psc 25 Oktober, 2022 16:59