Bayern-Boss Rummenigge über Aussagen von Timo Werner verwundert

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge äussert sich in einem Interview über die Aussagen von Timo Werner, der den Münchnern quasi über die Medien abgesagt hatte.

In der “Bild” erklärte der deutsche Nationalspieler, dass ihn ein Wechsel ins Ausland mehr reizen würde als einer innerhalb der Bundesliga von Leipzig nach München. Rummenigge zeigt sich irritiert über das Vorgehen und die Aussagen von Timo Werner, wie er im Gespräch mit der “Sport Bild” erklärt: “Ich bin ja eigentlich über nichts mehr erstaunt, aber dass ein Spieler als Reaktion auf Gerüchte in der Öffentlichkeit eine solche Aussage macht, habe ich auch noch nicht erlebt.”

Ein Transfer von Werner an die Säbener Strasse dürfte angesichts dieser klaren Aussage auch in Zukunft unwahrscheinlich sein. Werner steht in Leipzig bis 2023 unter Vertrag. Liverpool buhlt weiterhin um den 24-Jährigen, will sich aber noch etwas Zeit lassen, um auszuloten, ob die Offensive bereits diesen Sommer erfolgen soll.

psc 13 Mai, 2020 09:45