Der FC Bayern meldet auch bei Ryan Gravenberch demnächst Vollzug

Nach der Verpflichtung von Noussair Mazraoui wird der FC Bayern in Kürze auch den Zuzug von Ryan Gravenberch vermelden.

Auch der 19-jährige Niederländer spielte in der abgelaufenen Saison für Ajax Amsterdam. Die komplette Einigung steht nun bevor. Die Bayern haben ihr Angebot gemäss “De Telegraaf” auf 19 Mio. Euro Ablöse erhöht. Durch Boni können weitere 5,5 Mio. Euro hinzukommen. Zudem sichert sich Ajax eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 7,5 Prozent. Gravenberech selbst stimmt einem Wechsel nach München zu. Den Transfer von Mazraoui zum deutschen Rekordmeister hat er am Dienstag auf Instagram sogar “gefeiert”. Aller Voraussicht nach bleibt er bei einem neuen Verein Teamkollege des Marokkaners.

Die Einigung über einen Vertrag bis 2027 soll mündlich schon länger bestehen. Derzeit weilt der junge Mittelfeldspieler in den Ferien. Seine Ajax-Teamkollegen soll er bereits über den künftigen Wechsel erfolgt haben.

psc 25 Mai, 2022 15:19