FC Bayern: Salihamidzic kontert Hansi Flick

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist mit einigen öffentlichen Äusserungen von Trainer Hansi Flick nicht sonderlich glücklich.

Der neue Chefcoach der Münchner forderte in einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” unter anderem zwei neue Spieler, um auf die Verletzungsprobleme und Engpässe im Kader zu reagieren. Von diesem Vorpreschen von Hansi Flick ist Salihamidzic alles andere als angetan. “Ich war überrascht über die mediale Kaderplanung, über das, was Hansi gesagt hat. Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung”, stellt der Bosnier im Trainingslager in Katar klar.

Inhaltlich teile er die Auffassung Flicks aber durchaus, führte Salihamidzic aus: “Da haben wir keine Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte dem Trainer helfen. Wir prüfen die Optionen, aber es ist schwer, unsere Mannschaft zu verstärken.” Grund dafür sei vor allem die Tatsache, dass Topspieler von ihren Klubs im Winter nicht ziehen gelassen würden. Gesucht seien ein Rechtsverteidiger und ein Flügelstürmer. Aber eben nicht um jeden Preis.

Einen Sané-Transfer im Januar schloss der sportliche Leiter der Bayern gleichzeitig aus. Der Nationalspieler sei in diesem Winter “kein Thema”.

psc 9 Januar, 2020 15:07