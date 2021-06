Der FC Bayern definiert Schmerzgrenze für Corentin Tolisso

Der französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso gilt beim FC Bayern seit längerem als Verkauskandidat. Die Münchner haben jetzt einen Preis festgelegt, für den der 26-Jährige gehen darf.

Für manche eher überraschend wurde Tolisso trotz einer verletzungsgeplagten Saison vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps für die Europameisterschaft berücksichtigt. Und an der Endrunde kommt der Mittelfeldprofi nun sogar zum Einsatz. Den Bayern dürfte dies recht sein, kann sich Tolisso so doch in ein grosses Schaufenster stellen. Laut “Sport Bild” gilt der Spielmacher weiterhin als einer der heissesten Verkaufskandidaten des Serienmeisters. Demnach dürfte er den Klub für eine Ablöse von 20 Mio. Euro verlassen.

Vor vier Jahren zahlte der deutsche Rekordmeister einst mehr als das Doppelte für den damaligen Lyon-Profi. Allerdings läuft sein Vertrag nur noch für eine weitere Spielzeit. Angeblich ist sogar eine einjährige Vertragsverlängerung aus Sicht der Münchner ein Thema, um keinen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr zu riskieren. Konkrete Offerten sollen für Tolisso bislang keine eingegangen sein.

psc 23 Juni, 2021 11:47