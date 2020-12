FC Bayern schreibt trotz Corona einen Gewinn

Der FC Bayern kann trotz der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Geschäftsjahr 2019/20 einen Gewinn verbuchen.

Der Gesamtumsatz des Konzerns betrug in der abgelaufenen Saison 698,0 Millionen Euro. Dabei wurde (nach Steuern) ein Reingewinn von 9,8 Millionen Euro erzielt. Da seit März alle Spiele vor leeren Rängen stattfanden, gab es grosse Einnahmenverluste.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kommentiert die Zahlen wie folgt: “Die Corona-Pandemie war für den gesamten Fußball in der Saison 2019/20 eine große Belastung. Das betraf natürlich auch den FC Bayern. So hatten wir seit dem 08. März keine Zuschauer mehr in der Allianz Arena. Vor diesem Hintergrund sind sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten. Ursache dafür sind nicht zuletzt die herausragenden Erfolge, die unsere Mannshaft errungen hat. Dem FC Bayern ist neben den nüchternen Zahlen aber ebenso wichtig, dass wir in dieser Krise mit vielen sozialen Initiativen auch gesellschaftliche Akzente setzen konnten. Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen Jan-Christian Dreesen, Andreas Jung, Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić und Jörg Wacker, sowie beim gesamten Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Herbert Hainer bedanken für die besonders in diesem schwierigen Jahr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.”

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden vor allem auch in der laufenden Spielzeit und somit für das Geschäftsjahr 2020/21 bemerkbar sein, wie der stellvertretender Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen erklärt: “Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aber vielmehr in der nun laufenden Saison eine gewaltige Herausforderung und so gehen wir für die Saison 2020/21 von erheblichen Umsatzrückgängen aus, sollten wir noch lange vor leeren Rängen spielen müssen, sogar in dreistelliger Millionenhöhe. Dies wird sich natürlich auch im Betriebsergebnis niederschlagen.”

psc 18 Dezember, 2020 09:30