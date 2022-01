Der FC Bayern verliert im Sommer ein weiteres Talent

Offensivspieler Marcel Wenig wird den FC Bayern spätestens im Sommer verlassen.

Der 17-Jährige wechselte 2017 von seinem Stammklub 1. FC Nürnberg zu den Bayern und durchlief dort seither verschiedene Nachwuchsstufen. Zurzeit kommt er in der U19 zum Einsatz. Spätestens nach dieser Saison will der Youngster aber den nächsten Schritt machen und sich bei einem anderen Klub an den Erwachsenenfussball herantasten. Laut “Sport 1”-Reporter Patrick Berger befindet sich mit Eintracht Frankfurt ein Verein in der Pole Position. Marcel Wenig, der meist im zentralen offensiven Mittelfeld spielt, passt ins Beuteschema der Hessen und könnte ablösefrei wechseln.

Auch andere Bundesliga-Klubs sollen Wenig bereits kontaktiert haben, darunter Borussia Dortmund. Dort winkt ihm auf absehbare Zeit aber nur ein Platz in der U23.

psc 7 Januar, 2022 17:23