FC Bayern: Sorgen um Alphonso Davies

Beim FC Bayern gibt es vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Barcelona am Samstag Sorgen um Linksverteidiger Alphonso Davies.

Der 19-Jährige fehlte beim Training des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch bzw. sah seinen Kollegen nur vom Seitenrand aus zu. “Phonzie war am Dienstag dabei im Training. Er hat danach etwas gespürt. Die rechten Adduktoren sind ein bisschen verhärtet”, erklärt Trainer Hansi Flick die Absenz. Immerhin: Noch bleibt der Bayern-Coach optimistisch, was einen Einsatz von Davies im Knüller angeht. “Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, er schaut ein bisschen zu. Wir denken nicht, dass der Einsatz gefährdet ist”, führt er aus.

Sollte Davies wider Erwarten ausfallen, käme wohl Lucas Hernandez zum Handkuss, der diese Position in der französischen Nationalmannschaft regelmässig bekleidet.

psc 12 August, 2020 13:29