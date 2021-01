Der FC Bayern hat Sorgen wegen Serge Gnabry

Den FC Bayern plagen vor dem Spitzenspiel gegen Gladbach Personalsorgen: Serge Gnabry droht auszufallen.

Der Flügelstürmer hatte sich am Sonntag beim 5:2-Sieg gegen Mainz 05 eine Prellung zugezogen und fehlte bei der nicht-öffentlichen Einheit am Mittwoch. Ob Gnabry rechtzeitig für das Spiel am Freitagabend fit wird, ist offen.

Immerhin gibt es von anderen Personalien positive Nachrichten: Sturmkollege Kingsley Coman, der vor Weihnachten im Spiel gegen Bayer Leverkusen eine Muskelverletzung erlitt, war bei der Einheit dabei. Auch die zuletzt angeschlagenen Marc Roca, Joshua Zirkzee und Bouna Sarr nahmen in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

