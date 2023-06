Der FC Bayern nimmt Stefan Reuter ins Visier

Der 56-jährige Ex-Profi ist derzeit Geschäftsführer des FC Augsburg. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg steht er auf der Shortlist der Münchner. Die Verantwortlichen sollen das gute Netzwerk und die Erfahrung von Reuter sehr schätzen.

Allerdings seien weiterhin Max Eberl von RB Leipzig und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt die Top-Kandidaten. Beide beteuern allerdings, dass es bisher noch keinerlei Kontakt zu den Bayern gibt.

❗️X News Stefan #Reuter: He’s on the shortlist of FC Bayern! Internal talks about him took place.

➡️ But: Eberl & Krösche are still top candidates

➡️ Internally Reuter is considered to be a good alternative

➡️ New transfer board appreciate Reuter: Experienced, good network!… pic.twitter.com/YzT0nl986C

