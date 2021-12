FC Bayern steht kurz vor Raphinha-Verpflichtung

Die zähen Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Kingsley Coman haben den deutschen Rekordmeister offenbar dazu veranlasst zu handeln. Raphinha soll kurz vor dem Wechsel stehen.

Nach den jüngsten Aussagen der Funktionäre des FC Bayern kommt dieser Medienbericht etwas überraschend. Laut Bruno Formiga von “TNT Sports” steht Raphinha unmittelbar vor der Unterschrift an der Säbener Strasse. Das Transfervolumen soll sich auf 50 Millionen Euro belaufen.

Raphinha präsentiert sich seit anderthalb Jahren in fraglos beeindruckender Form. In seiner zweiten Saison bei Leeds United in der Premier League kommt der Brasilianer auf acht Tore in 16 Spielen. Raphinha war in der letzten Zeit derart präsent, dass er inzwischen sogar fünfmal für sein Heimatland spielen durfte.

Sollte der Deal tatsächlich über die Bühne gehen, würden die Bayern auf die sich in die Länge ziehenden Vertragsgespräche mit Kingsley Coman reagieren. Die sollen laut jüngsten Medienberichten aber wieder aufgenommen worden sein.

Der angeblich bevorstehende Raphinha-Transfer würde jedenfalls die Aussage von Sportvorstand Hasan Salihamidzic konterkarieren. Der Bayern-Planer hatte gegenüber “DAZN” Transfers im Winter ausgeschlossen: “Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison.”

aoe 25 Dezember, 2021 10:25