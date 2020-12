Die Globe Soccer Awards gehören neben dem Ballon D’Or und den Best FIFA Football Awards zum “Grand Slam” der Preisverleihungen im Fussball. Bei der diesjährigen Verleihung in Dubai wurde der amtierende Champions-League-Sieger FC Bayern mit dem Award zum Team des Jahres ausgezeichnet.

🏆A club that has won everything at national and international levels this year, Bayern Munich is crowned CLUB OF THE YEAR by Globe Soccer Awards ⚽ 🌟@fcbayern @audiofficial @Audi_AlNabooda @dubaisc #FCBayern #MiaSanMia #AUDI #AlNaboodaAutomobiles #globesoccer pic.twitter.com/Hy1UXz3AAO

