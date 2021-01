Der FC Bayern testet gleich 6 US-Talente

Der FC Bayern kooperiert seit zwei Jahren im Rahmen der “Elite Player Development Partnership” mit MLS-Klub FC Dallas und treibt die Talentförderung voran. In dieser Woche testen die Münchner gleich sechs vielversprechende Spieler des US-Klubs.

Edwin Cerrillo (20 Jahre), Justin Che (17), Ricardo Pepi (17), Thomas Roberts (19), Dante Sealy (17) und Brandon Servania (21) sind in dieser Woche in München eingetroffen und trainieren nun drei Wochen beim deutschen Rekordmeister. Der FC Bayern sichtet die Spieler und entscheidet dann, ob er einige unter Vertrag nehmen will.

Mit Chris Richards hat in der Vergangenheit ein Spieler den grossen Sprung von Dallas zum FC Bayern geschafft. Der 20-jährige Abwehrspieler bestritt in dieser Saison bereits sieben Pflichtspiele für die Bayern-Profis.

NEWS | Edwin Cerrillo, Justin Che, Ricardo Pepi, Dante Sealy, Brandon Servania and Thomas Roberts will join FC Bayern for a three-week training experience.@FCBayernUS 🤝 #DTID — FC Dallas (@FCDallas) January 6, 2021

