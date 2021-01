FC Bayern testet ein weiteres US-Talent

Der FC Bayern hat zuletzt mit jungen Talenten aus Nordamerika gute Erfahrungen gemacht. Mit Tanner Tessmann wird ein weiteres Talent getestet.

Der 19-jährige Amerikaner wird laut “ESPN” in dieser Woche in München erwartet und dann in Probetrainings getestet. Der zentrale Mittelfeldspieler schnürt seine Schuhe zurzeit für den FC Dallas und kommt dort in der MLS bereits regelmässig zum Einsatz. Momentan befindet sich die Liga in der Saisonpause, weshalb Tessmann gleich über mehrere Wochen beim FC Bayern trainieren soll.

Zum FC Dallas pflegen die Münchner sehr gute Kontakte. Chris Richards (18) kam ebenfalls aus Texas. Im Sommer wurden mit Edwin Cerrillo (19), Bryan Reynolds (18) und Thomas Roberts (18) sogar gleich drei Spieler aus Dallas getestet, wobei sich keiner für ein Engagement aufdrängen konnte.

psc 4 Januar, 2021 15:48