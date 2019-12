Der FC Bayern befasst sich mit Benjamin Henrichs

Der deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs spielt in den Überlegungen des FC Bayern eine Rolle.

Laut “kicker” befassen sich die Münchner erneut mit dem 22-jährigen Rechtsverteidiger, der bereits im Sommer ein Thema gewesen sein soll. Benjamin Henrichs wurde in Leverkusen ausgebildet und wechselte im Sommer 2018 zur AS Monaco. Dort läuft es dem gelernten Rechtsverteidiger aber nicht nach Wunsch. In dieser Saison kam er – auch verletzunsbedingt – erst zu fünf Saisoneinsätzen. Zudem wurde er eher im Mittelfeld denn auf seiner Stammposition eingesetzt.

Nun soll er einen Wechselwunsch platziert haben. Auch RB Leipzig interessiert sich bereits seit längerem für Henrichs. Die Konkurrenz ist nun aber hochkarätig.

psc 19 Dezember, 2019 09:09