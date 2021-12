Der FC Bayern krallt sich erstmals einen Chinesen

Der FC Bayern verpflichtet zum ersten Mal in der Klubhistorie einen chinesischen Spieler.

Das Goalietalent Liu Shaoziyang stösst vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns zum deutschen Rekordmeister und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025. Der 18-jährige Keeper wird erst einmal in den Nachwuchsteams der Münchner eingesetzt. Campus-Leiter Jochen Sauer erklärt: “Wir haben Liu nun einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining, und er hat sich ausgesprochen gut entwickelt. Wir sehen in ihm weiteres Potential. Deswegen haben wir diesen Wechsel umgesetzt und freuen uns nun, den ersten chinesischen Spieler für den FC Bayern präsentieren zu können.”

Liu Shaoziyang freut sich sehr über den Wechsel: “Es ist eine grosse Ehre, dass mir einer der größten Vereine der Welt diese einmalige Chance gibt. Der FC Bayern hat in meiner Heimat sehr, sehr viele Fans. Ich bin unglaublich stolz und glücklich.”

欢迎你,刘邵子洋! 👋 Der @fcbayern hat das chinesische Torwarttalent Liu #Shaoziyang für seine Nachwuchsmannschaften verpflichtet. 📄✅

Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns an den Campus. 📃 Alle Infos 👉 https://t.co/vCcdLLoFYd#MiaSanMia pic.twitter.com/sZ6aDQGBIu — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) December 16, 2021

psc 16 Dezember, 2021 14:04