Der FC Bayern schickt zwei Spieler nach Österreich

Der FC Bayern schickt die beiden Youngsters Taylor Booth (19) und Alex Timossi Andersson (20) für den Rest dieser Spielzeit nach Österreich.

US-Mittelfeldspieler Booth wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Erstligisten SKN St. Pölten. Der 19-jährige US-Amerikaner weilte in den vergangenen Tagen dort bereits zum Probetraining inklusive Testspiel und konnte sich für ein Engagement aufdrängen. Booth bestritt für die zweite Mannschaft des FC Bayern in dieser Saison bislang nur zwei Ligaspiele. Sein Vertrag in München läuft bis 2022.

Der schwedische Flügelstürmer Andersson wechselt in die zweite österreichische Liga zum SK Austria Klagenfurt. Der Youngster war von Februar bis Dezember 2020 in seine Heimat an Helsingborg IF ausgeliehen. Er ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden und wird ebenfalls ausgeliehen.

ℹ Taylor #Booth (19) schließt sich bis zum Ende der Saison dem österreichischen Erstligisten SKN St. Pölten an. 👉 https://t.co/KBq0HlGRHR Viel Glück, Taylor! #MiaSanMia #FCBAmateure — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) February 8, 2021

psc 8 Februar, 2021 17:54