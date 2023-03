Der FC Bayern ist bei Tuchel-Wunschtransfer Anthony Barry am Ziel

Der FC Bayern scheint seinem neuen Trainer Thomas Tuchel einen Wunsch erfüllen zu können: Anthony Barry steht vor der Ankunft.

Tuchel möchte auch in München mit seinem ehemaligen Assistenztrainer von Chelsea zusammenarbeiten. Laut dem englischen Journalisten Nathan Gissing aus der Redaktion von Transferexperte Gianluca di Marzio haben die Bayern mit dem Premier League-Klub nun eine Einigung erzielt, was einen Wechsel von Anthony Barry an die Säbener Strasse angeht. Ob dabei auch eine Ablöse fliesst, ist noch unklar.

Ebenfalls offen ist, ob der künftige Bayern-Assistent seinem Zweitjob bei der portugiesischen Nationalmannschaft, wo er zum Staff des neuen Nationaltrainers Roberto Martinez angehört, weiterhin nachgeht.

psc 31 März, 2023 10:07