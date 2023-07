FC Bayern und Inter Mailand erzielen Einigung wegen Yann Sommer

Yann Sommer steht unmittelbar vor dem zweiten Vereinswechsel binnen eines halben Jahres. Der FC Bayern und Inter Mailand sind sich grundsätzlich über einen Transfer einig.

Inter Mailand und der FC Bayern haben in den Transferverhandlungen um Yann Sommer die nächste grosse Hürde genommen. Laut der Zeitung "La Repubblica" dauert es wohl nicht mehr lange, bis der Wechsel des 34-Jährigen in die italienische Modehauptstadt offiziell bekanntgegeben wird.

Das liegt vor allem daran, dass nun auch auf Vereinsebene Einigkeit erzielt wurde. Demnach besteht eine mündliche Einigung zwischen Inter und den Bayern, die offenbar nur noch in Papierform gebracht werden muss. Für Sommer werde eine Ablöse von vier Millionen Euro fällig.

Zusätzlich sind leicht zu erreichende Prämien eingenäht, so dass die aus München geforderten sechs Millionen Euro wohl am Ende Tatsache werden. Sommer hat dem Wechsel schon vor einiger Zeit zugestimmt. Jetzt scheint nicht mehr viel zu fehlen, um den Schweizer Nationaltorhüter bald in der Serie A bewundern zu können.

aoe 29 Juli, 2023 09:42