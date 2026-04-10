SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ausfall

FC Bayern verkündet Hiobsbotschaft um Lennart Karl

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 12:08
FC Bayern verkündet Hiobsbotschaft um Lennart Karl

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf seinen Jungstar Lennart Karl verzichten.

Wie die Münchner am Freitagmittag mitteilen, hat sich der 18-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Eine Untersuchung hat die entsprechende Diagnose ergeben. Trainer Vincent Kompany kann Lennart Karl in den anstehenden Spielen somit nicht einsetzen.

Der Ausfall ist für den Youngster sehr bitter: Er präsentierte sich zuletzt formstark und erzielte den Siegtreffer beim 3:2-Erfolge beim SC Freiburg am vergangenen Wochende. Dafür debütierte er in der DFB-Elf.

Dass er nun ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison vorerst aussetzen muss, ist für den Shootingstar doppelt bitter.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
War über der Schmerzgrenze

Kompany über Harry Kane: Ein heikles Detail zum Fitness-Zustand

10.04.2026 - 13:40
Ausfall

FC Bayern verkündet Hiobsbotschaft um Lennart Karl

10.04.2026 - 12:08
Schwäbe war Kandidat

Der FC Bayern hatte brisanten Plan mit ehemaligem Urbig-Konkurrenten

10.04.2026 - 11:20
Als Trainer

Abwehrikone Dante könnte im Sommer zum FC Bayern zurückkehren

9.04.2026 - 16:59
Perez möchte ihn unbedingt

Real Madrid will für Michael Olise 165 Mio. Euro zahlen

9.04.2026 - 15:55
Galavorstellung

Olise hat eine ganz bestimmte Meinung über einen Wechsel zu Real Madrid

8.04.2026 - 19:31
Rückkehr?

Joshua Zirkzee könnte von ManUtd in die Bundesliga wechseln

8.04.2026 - 14:14
Hohe Ausgaben

Die Bayern suchen einen hochkarätigen Backup für Luis Diaz

8.04.2026 - 13:17
Torjäger traf

Verwirrung um Fitnesszustand von Harry Kane – Vincent Kompany klärt auf

8.04.2026 - 10:02
Für die WM

Manuel Neuer reagiert rasch auf Rufe für Comeback im DFB-Tor

8.04.2026 - 09:16