FC Bayern verkündet Hiobsbotschaft um Lennart Karl

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf seinen Jungstar Lennart Karl verzichten.

Wie die Münchner am Freitagmittag mitteilen, hat sich der 18-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Eine Untersuchung hat die entsprechende Diagnose ergeben. Trainer Vincent Kompany kann Lennart Karl in den anstehenden Spielen somit nicht einsetzen.

Der Ausfall ist für den Youngster sehr bitter: Er präsentierte sich zuletzt formstark und erzielte den Siegtreffer beim 3:2-Erfolge beim SC Freiburg am vergangenen Wochende. Dafür debütierte er in der DFB-Elf.

Dass er nun ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison vorerst aussetzen muss, ist für den Shootingstar doppelt bitter.