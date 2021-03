Bayern bei Verlängerung mit Leon Goretzka auf Kurs

Die Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka ist eine der Prioritäten der Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der Klub befindet sich auf gutem Weg.

Der 26-Jährige ist nur noch bis Sommer 2022 an die Münchner gebunden. Inzwischen gehört er unumstritten zum Stammpersonal. Dies soll er auch künftig tun. Laut “Sky” laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Noch fehlt eine Einigung, die Stossrichtung soll aber stimmen. Natürlich geht es insbesondere um das Gehalt. Derzeit kassiert Goretzka dem Bericht zufolge 10 Mio. Euro. Eine Erhöhung auf bis zu 15 Mio. Euro scheint von der Spielerseite her angestrebt zu werden. Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie ist dies allerdings keine Selbstverständlichkeit. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat in der Vergangenheit bereits betont, dass Spieler derzeit bei Gehaltserhöhungen keine allzu grossen Sprünge erwarten können.

psc 9 März, 2021 16:09