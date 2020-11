Die Bayern atmen wegen Verletzten-Quartett auf

Neben dem langzeitverletzten Joshua Kimmich sind beim FC Bayern mit Lucas Hernandez, Jérôme Boateng, Javi Martínez und Corentin Tolisso weitere wichtige Spieler verletzt. Trainer Hansi Flick kann aber aufatmen.

Laut “Bild” ist keiner dieses Quartetts längerfristig verletzt. Alle vier könnten dem Bayern-Coach für das Champions League-Spiel gegen Atlético am Dienstagabend bereits wieder zur Verfügung stehen. Hansi Flick will trotz der schwierigen Situation mit den vielen Spielen und der grossen Belastung für die Profis nicht jammern: “Ich weiss, dass die Mannschaft am Limit ist. Aber es gibt nichts, worüber wir uns beklagen wollen.”

psc 30 November, 2020 09:53