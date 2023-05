Der FC Bayern verschiebt die wegweisende Aufsichtsratssitzung

Ursprünglich war die Sitzung eigentlich für den 22. Mai anberaumt. Dies wäre noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Mai. Mit der Verschiebung auf einen Termin danach «soll sich die Konzentration bei allen im Verein in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennens auf das Sportliche fokussieren», teilt der Rekordmeister am Mittwoch mit.

An der Sitzung wird es unter anderem um die Zukunft von Vorstandsboss Oliver Kahn gehen, der wegen des schwachen Saisonverlaufs unter grossem Druck steht.

FC Bayern Aufsichtsrat: Turnusmäßige Sitzung findet am 30. Mai statt. 🔗 https://t.co/QU5hIDxI4P — FC Bayern München (@FCBayern) May 3, 2023

psc 3 Mai, 2023 17:15