Wie der bei der “tz” und dem “Münchner Merkur” tätige Journalist befindet sich der FC Bayern mit dem 19-jährigen Linksverteidiger in “aussichtsreichen Gesprächen bezüglich einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.” Es seien nur noch vertragliche Details zu klären. Beim deutschen Rekordmeister zweifle niemand daran, dass Alphonso Davies seinen bis 2023 gültigen Kontrakt demnächst verlängert.

Der 19-jährige Kanadier stiess Anfang 2019 von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister und hat sich dort auch dank seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke einen Stammplatz als Linksverteidiger erobert.

Nach Thomas Müller wäre Davies innert kurzer Zeit der zweite wichtige Spieler, der seinen Vertrag bei den Bayern verlängert. Auch Mittelfeldstratege Thiago soll demnächst folgen. Unklarer ist die Situation bei David Alaba und Manuel Neuer, wo eine Einigung offenbar unsicher oder zumindest noch in weiterer Ferne liegt.

