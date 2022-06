Der FC Bayern löst Vertrag mit Fiete Arp auf und zahlt hohe Abfindung

Das ehemalige Supertalent Fiete Arp hat beim FC Bayern definitiv keine Zukunft mehr. Der bis 2024 gültige Vertrag wird vorzeitig aufgelöst.

Laut “Bild” zahlt der deutsche Rekordmeister dem 22-jährigen Stürmer dafür eine Abfindung in Höhe von 3 Mio. Euro. Für die restlichen zwei Jahre wären ihm bei einem Verbleib angeblich noch mindestens 4 Millionen zugestanden. Fiete Arp spielte bei den Münchnern schon lange keine Rolle mehr. Zuletzt war er mehrfach ausgeliehen, in der vergangenen Saison an Holstein Kiel. Dort wird der Angreifer nun wohl auch bleiben und einen neuen Kontrakt unterzeichnen. Ablöse wird dank der Vertragsauflösung bei den Bayern nicht notwendig. Allerdings sichert sich der Serienmeister eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

Die Zukunft von Arp liegt nun vorderhand in der 2. Bundesliga.

psc 16 Juni, 2022 12:10