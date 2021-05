Der FC Bayern führt Vertragsgespräche mit 9 Spielern

Beim FC Bayern stehen wegweisende Wochen der Entscheidung an. Die Zukunft von nicht weniger als neun Spielern wird in Bälde entschieden.

Am Kader für die Zukunft wird zurzeit intensiv gebastelt. Nach Angaben des “kicker” wird die sportliche Führung um Hasan Salihamidzic unter anderem Gespräche mit den Stammspielern Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Serge Gnabry führen. Deren Verträge laufen allesamt im Jahr 2023 aus. Einige von ihnen sollen schon bald verlängern. Priorität haben demnach Kimmich, Gnabry sowie Coman.

Bereits in intensiven Gesprächen befindet man sich mit Niklas Süle, Leon Goretzka und Corentin Tolisso, deren Verträge bereits 2022 enden. Vor allem Goretzka soll unbedingt gehalten werden. Ablösefreie Wechsel soll es nicht geben, Tolisso und Süle könnten unter Umständen bereits in diesem Sommer zu Verkaufskandidaten avancieren. Bei letzterem könnte die Tendenz eher in Richtung Verbleib deuten seit klar ist, dass Julian Nagelsmann neuer Bayern-Trainer wird. Dieser holte Süle einst nach Hoffenheim.

psc 3 Mai, 2021 11:36