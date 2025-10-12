FC Bayern vor harter Upamecano-Entscheidung

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern München und Dayot Upamecano gestalten sich äusserst schwierig. Der Innenverteidiger fordert neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine hohe Unterschriftsprämie von rund 17 Millionen Euro, von denen er und sein Berater trotz monatelanger Verhandlungen nicht abrücken wollen.

Innerhalb des Vereins gibt es laut Berichten immer lautere Stimmen, die aus Prinzip eine harte Haltung befürworten: Um die Gehaltsstruktur zu schützen, solle man den Forderungen des 26-Jährigen nicht nachgeben – auch auf die Gefahr eines ablösefreien Wechsels nach Vertragsende hin.​

Das Beispiel von Leroy Sané, der den Verein nach hart gebliebenen Verhandlungen ablösefrei verliess, dient als warnender Vergleich. Überhaupt spitzt sich das finanzielle Dilemma zu: Immer mehr Stars in München kassieren Topgehälter, und die Vereinsführung sieht allmählich die Stabilität in Gefahr. Trotz sportlicher Wichtigkeit von Upamecano prüft der deutsche Rekordmeister daher bereits Alternativen, darunter Nico Schlotterbeck, Murillo und Marc Guéhi.​

Ob Upamecano am Ende im Sommer wirklich ablösefrei geht oder doch noch ein Durchbruch gelingt, bleibt offen. Klar ist aber: Die Bayern stehen vor einer strategischen Grundsatzentscheidung, die weit über diesen einen Personalfall hinaus Auswirkungen haben dürfte.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 09:58