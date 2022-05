Der FC Bayern fühlt bei Napoli wegen Piotr Zielinski vor

Der FC Bayern macht konkrete Avancen für den polnischen Spielgestalter Piotr Zielinski von Napoli.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler kurbelt das Spiel der Neapolitaner in der Offensive an und gehört auch in der polnischen Nationalmannschaft an der Seite von Robert Lewandowski zu den Fixstartern. Laut einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” steht Zielinski beim deutschen Rekordmeister weit oben auf der Wunschliste. Die Münchner sollen bei den Beratern des Spielmachers bereits angeklopft haben, um die Möglichkeiten eines Transfers noch in diesem Sommer auszuloten.

Zielinski steht bei Napoli noch bis 2024 unter Vertrag. Klubboss Aurelio de Laurentiis ist ein knallharter Verhandlungspartner. Als Ablöse sind angeblich rund 40 Mio. Euro notwendig. Ob die Bayern diesen Betrag auf den Tisch legen, ist offen. Mit Ryan Gravenberch holen sie von Ajax bereits anderweitig Verstärkung für das Mittelfeldzentrum, wobei der Niederländer deutlich defensiver ausgerichtet ist als Zielinski.

psc 27 Mai, 2022 13:39