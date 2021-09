War der Bayern-Wechsel ein Fehler? Das sagt Mario Götze

Mario Götze fand das Glück beim FC Bayern nach seinem Wechsel im Sommer 2013 nicht wirklich. Als klaren Fehler will der heutige PSV-Legionär den damaligen Transfer dennoch nicht bezeichnen.

Der 29-Jährige stimmt Kritikern, die die Frage, ob der Bayern-Wechsel ein Fehler war, mit einem klaren Ja beantworten, zumindest nicht in dieser Bestimmtheit zu. Im “kicker” sagt der Spielmacher: “Generell würden Menschen im Rückblick die eine oder andere Entscheidung anders treffen. Aber ich schaue nicht zurück.” Götze kehrte nach drei Jahren beim deutschen Rekordmeister 2016 wieder zum BVB zurück.

Der Weltmeister von 2014 betont, dass er “aus dem Erlebten zu lernen und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Für mich, meine Familie und meinen persönlichen Erfolg. Persönliches Glück ist dabei am wichtigsten”. 2020 schloss sich Götze dem niederländischen Topklub PSV Eindhoven an. Dort scheint er sein Glück für den Moment gefunden zu haben. Jüngst verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2024: “Wichtig ist: Ich fühle mich gut, bin fit, ich kann spielen, habe im Zentrum mehr Einfluss und schiesse Tore. Schade ist nur, dass wir nicht in der Champions League antreten.”

psc 9 September, 2021 09:58