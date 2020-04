FC Bayern: Ein Weltmeister könnte assistieren

Miroslav Klose, ein Weltmeister von 2014 könnte ins Trainerteam von Bayern-Chefcoach Hansi Flick eingegliedert werden.

Der 41-Jährige arbeitet bereits beim deutschen Rekordmeister. Derzeit noch als Trainer der U17. Laut “Bild” ist er nun aber ein valabler Kandidat für den Posten als Assistent von Flick. Dieser hält viel vom früheren Torjäger, wie er jüngst in der “Sport Bild” klarstellte: “Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema.” Nachdem die Vertragsverlängerung mit Flick seit Freitag offiziell ist, wird nun auch dessen langfristiges Trainerteam zusammengestellt. Miroslav Klose könnte demnach ab nächster Saison eine wichtige Rolle einnehmen.

Fertig ausgebildet ist der Ex-Profi noch nicht. Klose will die Fussballlehrer-Lizenz beim DFB machen. Dafür muss er drei Tage pro Woche anwesend sein. Den Assistenz-Job bei den Bayern wäre wohl trotzdem möglich – sogar eher als jener des Cheftrainers der U17, den er zurzeit ausführt.

Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefällt: Der aktuelle Kontrakt Kloses läuft im Sommer dieses Jahres aus. Vieles deutet aber darauf hin, dass er in neuer Funktion im Klub bleibt.

psc 5 April, 2020 23:35