FC Bayern: Zwei Neuzugänge stehen bereits vor dem Abschied

Der FC Bayern könnte sich im Sommer bereits wieder von zwei Spielern verabschieden, die erst im vergangenen Oktober unter Vertrag genommen wurden.

Konkret geht es um Mittelfeldspieler Marc Roca und Rechtsverteidiger Bouna Sarr, die in ihrer ersten Saison in München beide nicht überzeugen konnten und nur wenige Einsatzgelegenheiten erhielten. Laut “kicker” wird in den nächsten Wochen bei den Bayern eine intensive Saison- und Kaderanalyse durchgeführt. Das Duo könnte als unzureichend eingeschätzt werden. Verkäufe oder zumindest Leihgeschäfte sind möglich.

Allerdings wird zunächst auch die Meinung des neuen Trainers Julian Nagelsmann eingeholt. Möglicherweise erachtet er die Qualitäten und Chancen von Sarr und Roca anders ein als es Hansi Flick tat. Zudem haben eigentlich beide Profis vor nicht allzu langer Zeit betont, dass sie sich in München durchsetzen wollen. Ihre Verträge laufen noch langfristig bis 2024 (Sarr) bzw. 2025 (Roca).

psc 3 Mai, 2021 13:53