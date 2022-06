FC Lugano bestätigt Zuzug von Lars Mai

Lars Mai beendet das Kapitel FC Bayern und heuert in der Super League an. Der FC Lugano erhält den Zuschlag auf den talentierten Innenverteidiger.

Dem FC Lugano gelingt ein kleiner Coup auf dem Transfermarkt. Wie die Tessiner offiziell bestätigen, schliesst sich Lars Mai (22) per sofort dem Vierten aus der vergangenen Saison in der Super League an. Der deutsche Abwehrspieler unterschreibt im Cornaredo einen bis 2025 datierten Dreijahresvertrag.

“Wir sind stolz, dass sich ein deutsches Fussballtalent wie Lukas für unser Projekt begeistert hat”, erklärt Carlos Da Silva, Sportkoordinator des FC Lugano. “Wir glauben, dass es uns gelungen ist, die wichtige Lücke im Abwehrzentrum zu füllen, die Mijat Maric hinterlassen hat. Körperlich stark, mit einem guten Fuss ausgestattet, verkörpert Mai die deutsche Mentalität.”

Mai war in der jüngst abgeschlossenen Spielzeit vom FC Bayern an Werder Bremen ausgeliehen und schaffte mit den Grün-Weissen die sofortige Rückkehr in die Bundesliga. Mai lief in 17 Spielen der Werderaner auf, kam aber lediglich auf 942 Einsatzminuten.

👋 Benvenuto Lukas Mai! 📝 Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un contratto valido fino al 2025.https://t.co/enq0z62cXa — FC Lugano (@FCLugano1908) June 18, 2022

aoe 18 Juni, 2022 10:31