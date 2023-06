St. Gallen krallt sich Bayern-Verteidiger Justin Janitzek

Der FC St. Gallen verstärkt sich für die kommende Saison mit dem deutschen Abwehrspieler Justin Janitzek.

Der 19-Jährige lief in der abgelaufenen Saison vorwiegend für die zweite Mannschaft des FC Bayern auf. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg verlängert der Youngster seinen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister bis 2025, wird für die kommende Saison aber nach St. Gallen verliehen. Janitzek kam in dieser Spielzeit zu 23 Einsätzen in der Regionalliga Bayern. Er läuft seit fünf Jahren für die Bayern auf, davor durchlief der gross gewachsene Abwehrspieler (1.92 Meter) auch die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart.

In St. Gallen will er nun in einer höheren Liga Fuss fassen.

psc 19 Juni, 2023 10:46