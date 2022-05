Felix Magath übt scharfe Kritik an seinem Ex-Klub Bayern München

Dass einige Stars des FC Bayern nach dem 1:3 gegen Mainz 05 in Richtung Ibiza aufbrachen, stösst Felix Magath sauer auf. Der Hertha-Coach übt scharfe Kritik.

“Was soll ich dazu sagen? Englische Teams machen das schon lange, aber ich weiss nicht, ob es da solche Ergebnisse gibt”, sagte Felix Magath gegenüber der “Bild” zur Reise des FC Bayern nach Ibiza anlässlich der zehnten Meisterschaft in Folge. Der 68-Jährige meinte: “Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn. Mal sehen, wie es weitergeht. Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang.”

Gar regte sich die Bundesliga-Ikone, die von 2004 bis 2007 Coach beim FC Bayern war auf, dass das Verhalten der Münchner an Wettbewerbsverzerrung grenze. “Für alle Mannschaften geht es bis zum letzten Spieltag noch um etwas”, so der Trainer von Hertha BSC: “Ich weiss nicht, wie eine Mannschaft sagen kann: ,Für uns geht die Saison nicht bis zum Ende, wir machen drei Wochen vorher Schluss.‘ Das dient nicht der Bundesliga und nicht dem Wettbewerb.” Magath steckt mit seiner Truppe indessen noch im Abstiegskampf, belegt mit Tabellenplatz 15 momentan aber immerhin einen Rang, der zum Klassenerhalt führen würde.

