Flick zu Nübel-Dilemma: “Hat gewusst, auf was er sich einlässt”

Alexander Nübel kommt beim FC Bayern nicht auf die Spielzeit, die er sich erhofft hat. Entsprechend formulierte der Berater des Goalies am Donnerstag Wechselabsichten. Trainer Hansi Flick hat inzwischen eine Reaktion folgen lassen.

Beim FC Bayern und Hansi Flick kommen die Aussagen von Stefan Backs, dem Berater von Alexander Nübel, gar nicht gut an. Trainer Hansi Flick wurde während der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) mit den Worten des Agenten konfrontiert.

“Das sind Dinge, die wir intern besprechen. Das hat hier nichts zu suchen. Wir werden einen Austausch haben. Alex’ Sichtweise ist sein Recht”, antwortete Flick auf Nachfrage. Er drückte nach: “Er hat gewusst, auf was er sich einlässt. Meine Aufgabe ist es, die Spieler spielen zu lassen, die am Ende die beste Mannschaft bilden. Die klare Nummer 1 ist Manuel Neuer.”

“Diese Situation ist unbefriedigend. Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt”, äusserte Nübels Interessenvertreter Backs am Donnerstag gegenüber dem “kicker”. Der AS Monaco soll Interesse an einer Ausleihe signalisieren.

Nübel kommt seit seinem Wechsel an die Säbener Strasse im Sommer vorigen Jahres lediglich auf zwei Einsätze über 180 Minuten. Solange Welttorhüter Neuer bei den Bayer beschäftigt ist, dürfte für Nübel auch kein Vorbeikommen sein.

aoe 5 März, 2021 16:28