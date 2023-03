Fit für den FC Bayern? Jetzt spricht der Vater von Erling Haaland

Erling Haaland befindet sich wegen Leistenproblemen in Behandlung. Manchester City ist in grosser Sorge um seinen Superstar und ob er rechtzeitig fit wird für das erste Viertelfinal in der Champions League gegen den FC Bayern.

Die beiden Spiele mit der norwegischen Nationalmannschaft wird Erling Haaland definitiv verpassen. Der 22-Jährige liess sich in Spanien, wo er mit der Nati eigentlich auf die iberische Auswahl getroffen wäre, in einem Spital durchchecken.

«Erstens bin ich kein Arzt und zweitens denke ich, dass es kompliziert ist. Man kann nicht einfach zwei Wochen lang nicht trainieren und sich dann direkt in einen Kampf stürzen», sagt Alf-Inge Haaland bei «TV 2 Sport». Erlings Vater zufolge ist ein Mitwirken im Topspiel der Premier League gegen den FC Liverpool (1. April) quasi ausgeschlossen.

«Sie können darauf wetten, aber wenn er nicht richtig mit der Mannschaft trainiert, wird er nicht spielen», führt Alf-Inge Haaland aus. «Es kommt darauf an, wie er in den nächsten Tagen auf die Behandlung anspricht. Er braucht eine Menge Pflege. Es gibt viele Sprints und es gibt viel zu bewegen.»

Anderthalb Wochen nach dem Spiel gegen Liverpool steht das erste Aufeinandertreffen in der Champions League mit dem FC Bayern an. Das Team Haaland wird bis dahin die Hoffnung auf eine schnelle Genesung nicht aufgeben, der Superstar scheint aber auch für die Begegnung in der Königsklasse zumindest fraglich.

aoe 25 März, 2023 11:02